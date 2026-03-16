Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek

Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 09:45, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 09:57
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, küresel ticaretin rotasının yeniden çizildiği, rekabetin yalnızca ürün odaklı değil, marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığı bugünlerde Türkiye'nin "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı belirtildi.

Bakanlığın, ihracatçıların küresel pazarlardaki elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek amacıyla yeni ve stratejik bir adım attığına işaret edilen açıklamada, ülkenin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve gelişmiş tedarik zinciri kapasitesinin, ihracatın temel taşını oluşturduğu aktarıldı.

Bu gücün, uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulmasının, yalnızca ürün satarak değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vizyon doğrultusunda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamı genişletilmiş, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır. Yeni düzenleme ile Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştirilen firmalarımızın, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alınmıştır."

"Düzenleme ihracatçılarımızın markalaşmasını desteklemektedir"

Söz konusu destekle yalnızca finansal katkı sağlamayacağı, aynı zamanda ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya konulacağına değinilen açıklamada, şirketlerin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak, ileri entegrasyon sağlamalarının desteklendiği, böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla, katma değerli büyümenin önünün açıldığı vurgulandı.

Bu stratejik adımla, firmaların yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını, "Made in Türkiye" ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmelerinin teşvik edileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek, markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü ve görünürlüğü artırılacaktır. Bu düzenleme, ihracatçılarımızın yalnızca üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu desteklemektedir. Bakanlık olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştırırken, yürütülen destek mekanizmalarının bütüncül ve esnek yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında, Türk malı ürünlerin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızı desteklemeye ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."


