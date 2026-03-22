İDDK, Dünya Kupasında görevlendirilen TSK personelinin harcırah ödemelerine ilişkin aykırılığı giderdi

İDDK, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılacak harcırah ödemelerinin 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılması gerektiği" yönünde karar verdi.

Personele yapılan tebliğde, haklarında CB Kararı çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir

Aykırılığın giderilmesi istemine konu uyuşmazlıklarda dava konusu edilen işlem Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının "Cumhurbaşkanı Kararı ve Görevlendirme" 13/11/2022 tarih ve 12300850 (Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu kararında sehven "2022" yazılmıştır.) sayılı işlem olup; bu işlem ile, FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, özlük hakları ve mali hakları ile ilgili hususların 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 6. ve 12. maddelerinde düzenlendiği tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla, anılan işlem uyarınca, FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, harcırah ödemelerinin, 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12. maddesi kapsamında yapılması gerekmektedir.

Özel bir düzenleme yapılmıştır

Bu durumda, 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, doğrudan, 2022 FIFA Dünya Futbol Kupası organizasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışına gönderilmesine dair kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlediği göz önüne alındığında, anılan mevzuatın, 11/01/2022 tarih ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre sonraki ve özel mevzuat niteliğinde olduğu; dolayısıyla, 2022 yılında icra edilen 2022 FIFA Dünya Kupası Futbol turnuvasının güvenliğinin sağlanması maksadıyla 05/10/2022 tarih ve 1339 sayılı TBMM kararı ile Katar'da görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12. maddesinde belirlenen miktarlar üzerinden harcırah ödemesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2025/47

Karar No: 2025/74

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 05/05/2025 tarih ve E:2025/12, K:2025/12 sayılı kararıyla;

.vekili Av tarafından, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 09/10/2024 tarih ve E:2024/842, K:2024/1605 sayılı kararı ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 30/05/2024 tarih ve E:2024/203, K:2024/1093 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, davanın reddi yolundaki Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi 'ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A-KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2024/842 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Konya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş olarak görev yapan davacı tarafından, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesi üzerine ödenecek harcırah bedelinin eksik ödeneceğine dair 13/11/2022 tarih ve 2022 sayılı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı işlemi ile davacı tarafından tam harcırah bedeli ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 05/12/2022 tarih ve 12623750 sayılı işlemin iptali ile tam harcırah miktarının ödeme günündeki kur üzerinden yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Konya 1. İdare Mahkemesinin 29/02/2024 tarih ve E:2023/15, K:2024/286 sayılı kararının özeti:

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, kurumlarca daha düşük harcırah miktarı belirlenebileceği ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ancak 6245 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile harcırah bedelinin belirlendiği hallerde ise bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin mevcut olmadığı, davacıya yurt dışı görevlendirmesi kapsamında ödenecek harcırah bedelinin Kurumunca değil, 6245 sayılı Kanun'un 34. maddesine uygun olarak 13/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği, bu haliyle davacıya 13/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılan harcırah ödemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesi kapsamında ödenecek harcırah bedeline ilişkin 13/11/2022 tarih ve 2022 sayılı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı işlemi ile bu işleme karşı davacı tarafından yapılan başvurunun reddine dair 05/12/2022 tarih ve 12623750 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı,

Öte yandan Mahkemelerinin kararı ile dava konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar verildiğinden davacının tam harcırah miktarının ödeme günündeki kur üzerinden yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 09/10/2024 tarih ve E:2024/842, K:2024/1605 sayılı kararının özeti:

Davanın reddi yönünde Konya 1. İdare Mahkemesince verilen 29/02/2024 tarih ve E:2023/15, K:2024/286 sayılı kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B-İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2024/203 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İzmir ili, Gaziemir ilçesinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Teknik Okulları Komutanlığında astsubay olarak görev yapan davacıya, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesi üzerine ödenecek harcırah bedelinin eksik ödeneceğine dair 13/11/2022 tarih ve 2022 sayılı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı işlemi ile anılan işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 05/12/2022 tarih ve 12623750 sayılı işlemin iptali ile tam harcırah miktarının ödeme günündeki kur üzerinden yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İzmir 5. İdare Mahkemesinin 23/11/2023 tarih ve E:2023/510, K:2023/2348 sayılı kararın özeti:

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, daha düşük harcırah miktarı belirlenebileceği; ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalı idare tarafından ise, davacıya yurt dışı görevlendirmesi kapsamında ödenecek harcırah bedelinin daha düşük ödeneceğine ilişkin kararın, davacının görev yerinden ayrılıp geçici görevlendirildiği Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında göreve başladıktan sonra, 24/11/2022 tarihinde tebliğ edildiği, bu haliyle davacının eksik harcırah ödemesi yapılmasını usulüne uygun olarak yapılan bildirim ile kabul ettiğinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı,

Öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca, hukuka aykırı işlem nedeniyle, eksik ödenen yurt dışı harcırahının, 13/11/2022 tarih ve 12300850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen harcırah miktarının davacıya ödendiği tarihteki kur üzerinden, davacının davalı idareye başvuruda bulunduğu 01/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği gerekçesiyle; dava konusu işlemin iptaline, davanın kabulü ile davacıya eksik ödenen yurt dışı harcırahının, 13/11/2022 tarih ve 12300850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen harcırah miktarının davacıya ödendiği tarihteki kur üzerinden, davalı idareye başvuruda bulunduğu 01/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 30/05/2024 tarih ve E:2024/203, K:2024/1093 sayılı kararının özeti:

Dava konusu işlemin iptali ile eksik harcırahın yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen 23/11/2023 tarih ve E:2023/510, K:2023/2348 sayılı kararın usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

08/10/2022 tarih ve 31977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 05/10/2022 tarih ve 1339 sayılı Katar Devleti Hükümeti Tarafından Talep Edilen Desteği Sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatına İştirak Etmek Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanlığınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti Sınırları İçerisinde ve Katar Devleti Karasuları ile Mücavir Bölgelerinde Görevlendirilmesi ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk Ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması Ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'inci Maddesi Uyarınca Altı Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar:

Bu mülahazalarla, Katar Devleti Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatına iştirak etmek üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti sınırları içerisinde ve Katar Devleti karasuları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca altı ay süreyle izin verilmesi Genel Kurulun 05.10.2022 tarihli 3'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Amaç

MADDE 1 - Bu Kararın amacı; 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, güvenliği tehdit edebilecek terörizm başta olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar Devleti sınırlarında, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirleri almak, Dünya Kupası Kalkan Harekatı kapsamında görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak görev icra etmek üzere görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması amacıyla Katar'da icra edilecek 2022 FIFA Dünya Futbol Kupası organizasyonu kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2-

Bu Karar; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 17 nci maddesi, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanununun 4 üncü maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 5 inci maddesi, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması hakkında Kanunun 2 inci maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 338 inci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da icra edilecek faaliyetleri kapsamında yurt dışına gönderilmesine izin verilmesine ilişkin 5/10/2022 tarihli ve 1339 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harcırah İşlemleri

MADDE 12-

Bu karar kapsamında yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile harekat kontrolüne alınacak kamu personeline aşağıdaki gündelikler ödenir.

Aylık Kadro Derecesi Gündelik Miktarı (ABD Doları)

1 inci derece için 42

2-4 üncü dereceler için 40

5-15 inci dereceler için 34

İşçiler için 30

Sözleşmeli erbaş ve erler için 30

Erbaş ve erler için 7

Bu Karar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarında görevlendirilecek personele, Türk gemilerinin Süveyş Kanalından güneye geçişleri ile Süveyş Kanalından tekrar kuzeye geçişleri arasındaki tarih aralığında yukarıda belirtilen tutarlarda gündelik ödenir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ödenecek harcırah bedelinin eksik ödeneceğine dair 13/11/2022 tarih ve 2022 sayılı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı işlemi ile davacılar tarafından harcırah bedelinin tam ödenmesi talebiyle yapılan başvuruların reddine dair işlemlerin iptali ile tam harcırah miktarının ödeme günündeki kur üzerinden yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davalarda, aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılacak harcırah ödemelerinin 11/01/2022 tarih ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde mi, 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde mi yapılması gerektiği hususu oluşturmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 34. maddesine göre yurtdışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibarıyla Cumhurbaşkanınca tayin olunacağı açıktır. Anılan maddeye istinaden, 11/01/2022 tarih ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı kararının ekinde yer alan cetvelde hangi nitelikte personelin hangi ülkelerde ne miktarda harcırah alacağı günlük olarak belirlenmiştir.

Aykırılığın giderilmesi istemine konu uyuşmazlıklarda dava konusu edilen işlem Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının "Cumhurbaşkanı Kararı ve Görevlendirme" 13/11/2022 tarih ve 12300850 (Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu kararında sehven "2022" yazılmıştır.) sayılı işlem olup; bu işlem ile, FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, özlük hakları ve mali hakları ile ilgili hususların 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 6. ve 12. maddelerinde düzenlendiği tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla, anılan işlem uyarınca, FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, harcırah ödemelerinin, 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12. maddesi kapsamında yapılması gerekmektedir.

Harcırah talebinin dayanağı; 08/10/2022 tarih ve 31977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 05/10/2022 tarih ve 1339 sayılı "Katar Devleti Hükümeti Tarafından Talep Edilen Desteği Sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatına İştirak Etmek Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanlığınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti Sınırları İçerisinde ve Katar Devleti Karasuları ile Mücavir Bölgelerinde Görevlendirilmesi ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'inci Maddesi Uyarınca Altı Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar" çerçevesinde Katar'da gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan görevlendirmelerdir. Anılan Karar'ın son paragrafında, görevlendirilen kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda yürürlüğe konulan 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12. maddesinde ise Katar'da görevlendirilen personel için günlük harcırah miktarları belirlenmiştir.

Bu durumda, 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, doğrudan, 2022 FIFA Dünya Futbol Kupası organizasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışına gönderilmesine dair kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlediği göz önüne alındığında, anılan mevzuatın, 11/01/2022 tarih ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre sonraki ve özel mevzuat niteliğinde olduğu; dolayısıyla, 2022 yılında icra edilen 2022 FIFA Dünya Kupası Futbol turnuvasının güvenliğinin sağlanması maksadıyla 05/10/2022 tarih ve 1339 sayılı TBMM kararı ile Katar'da görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12. maddesinde belirlenen miktarlar üzerinden harcırah ödemesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

III- SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, "08/10/2022 tarih ve 31977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/10/2022 tarih ve 1339 sayılı Karar kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kadrolarına FIFA Dünya Kupası Koruma Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılacak harcırah ödemelerinin 02/11/2022 tarih ve 6353 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılması gerektiği" yönünde giderilmesine, kesin olarak, 24/12/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi



