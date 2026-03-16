İran füzesi İsrail'in merkezine isabet etti

Patlamanın şarapnel parçalarından mı yoksa doğrudan bir saldırıdan mı kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

İsrail'in orta ve güney bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından Haaretz gazetesi, ülkenin merkezinde bir "isabet" gerçekleştiğini ancak şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Times of Israel haberinde, İsrail kurtarma servislerine dayandırarak merkez bölgede en az iki ayrı noktada hasar rapor edildiğini duyurdu.

Haberde, saldırı sonucu yaralanan kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.

İsrail Ordu Radyosu ise askeri kaynaklara atıfta bulunarak, İran'a ait bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü bildirdi.



