Antalya Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri: Bina tahliye edildi
Antalya Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri: Bina tahliye edildi
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İŞKUR'dan maaş promosyonu ve faizsiz kredi anlaşması
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Antalya'da rüşvet davası başlıyor
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
TSYD Ankara Şubesi'nden Gazetecilerle İftar Buluşması

TSYD Ankara Şubesi, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesinde Eryaman Stadyumu'nda düzenlediği iftar programında Ankara ve İstanbul'dan yüzlerce gazeteciyi aynı sofrada buluşturdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2026 23:00, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 12:48
TSYD Ankara Şubesi'nden Gazetecilerle İftar Buluşması

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa Ankara ve İstanbul'da görev yapan yüzlerce gazeteci katıldı.

TSYD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında spor basınının temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mesleki dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı.

İftar yemeğine TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ile TSYD Ankara Şubesi Basın Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Figen Asiler'in yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bugün burada aynı sofrada buluşmamız, sporun birleştirici gücünü ve mesleki dayanışmamızı göstermesi açısından çok kıymetli. Dostluk ve kardeşlik ikliminin her zaman sahadaki rekabetin önünde olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şubesi İdari İşler Sorumlusu Figen Asiler de iftar organizasyonuna katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Figen Asiler, "Geleneksel iftar yemeğimizi her yıl olduğu gibi bu yılda güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Katılan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca başta başkanımız Murat Tarhan olmak üzere, Eksperes tatlı ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz." dedi.

Ekspres Tatlı 'Ağızları Tatlandırdı'

Öte yandan iftar programında gazetecilere sunulan tatlı ikramları da büyük ilgi gördü. Programa katkı sağlayan Ekspres Tatlı, zengin tatlı menüsüyle basın mensuplarına tatlı bir ikramda bulundu. İftara katılan basın mensupları sponsorluk katkılarıyla gazetecilere tatlı sürprizler yapan Ekspres tatlı firmasına da bu güzel ikramlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Basın Mensupları'ndan TSYD'ye Teşekkür

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği iftar programı sonrası değerledirmelerde bulunan gazeteciler, 'TSYD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde güzel bir iftar sofrasında buluştuk, mesleki dayanışma ve kardeşlik ruhunun yaşandığı bu gecede emeği geçen herkese, misafirperverlikleri için sonsuz teşekkürler' ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği evinde oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu

