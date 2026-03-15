TSYD Ankara Şubesi'nden Gazetecilerle İftar Buluşması

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa Ankara ve İstanbul'da görev yapan yüzlerce gazeteci katıldı.

TSYD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında spor basınının temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mesleki dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı.

İftar yemeğine TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ile TSYD Ankara Şubesi Basın Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Figen Asiler'in yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bugün burada aynı sofrada buluşmamız, sporun birleştirici gücünü ve mesleki dayanışmamızı göstermesi açısından çok kıymetli. Dostluk ve kardeşlik ikliminin her zaman sahadaki rekabetin önünde olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şubesi İdari İşler Sorumlusu Figen Asiler de iftar organizasyonuna katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Figen Asiler, "Geleneksel iftar yemeğimizi her yıl olduğu gibi bu yılda güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Katılan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca başta başkanımız Murat Tarhan olmak üzere, Eksperes tatlı ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz." dedi.

Ekspres Tatlı 'Ağızları Tatlandırdı'

Öte yandan iftar programında gazetecilere sunulan tatlı ikramları da büyük ilgi gördü. Programa katkı sağlayan Ekspres Tatlı, zengin tatlı menüsüyle basın mensuplarına tatlı bir ikramda bulundu. İftara katılan basın mensupları sponsorluk katkılarıyla gazetecilere tatlı sürprizler yapan Ekspres tatlı firmasına da bu güzel ikramlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Basın Mensupları'ndan TSYD'ye Teşekkür

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği iftar programı sonrası değerledirmelerde bulunan gazeteciler, 'TSYD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde güzel bir iftar sofrasında buluştuk, mesleki dayanışma ve kardeşlik ruhunun yaşandığı bu gecede emeği geçen herkese, misafirperverlikleri için sonsuz teşekkürler' ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği evinde oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu