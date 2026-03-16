Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Ana sayfaHaberler Spor

Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: Futbol değil adaletsizlik izledik

Natura Dünyası Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman, Beşiktaş karşılaşmasının ardından hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Duman, karşılaşmada verilen kırmızı kartın maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2026 15:28, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 15:29
Yazdır
Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: Futbol değil adaletsizlik izledik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışma konusu oldu. Ankara temsilcisinin başkan vekili Adnan Duman, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sahada futbol değil adaletsizlik izledik"

Adnan Duman, maçta verilen kararların karşılaşmanın seyrini değiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik."

Kırmızı kart vurgusu

Duman, Mame Diouf Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın kırılma anı olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi."

"Gençlerbirliği'nin hakkını savunacağız"

Hakem kararlarına tepki göstermeyi sürdüren Duman, kulübün haklarını savunacaklarını vurguladı:

"Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu. 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber