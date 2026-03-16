Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: Futbol değil adaletsizlik izledik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışma konusu oldu. Ankara temsilcisinin başkan vekili Adnan Duman, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sahada futbol değil adaletsizlik izledik"

Adnan Duman, maçta verilen kararların karşılaşmanın seyrini değiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik."

Kırmızı kart vurgusu

Duman, Mame Diouf Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın kırılma anı olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi."

"Gençlerbirliği'nin hakkını savunacağız"

Hakem kararlarına tepki göstermeyi sürdüren Duman, kulübün haklarını savunacaklarını vurguladı:

"Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu. 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."