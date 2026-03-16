Celal Şengör İlber Ortaylı'yı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Duayen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi'nde yapılan anma törenine katılan Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı İlber Ortaylı'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

"AĞLADIM, DAYANAMADIM"

"Arkadaşımı çok özledim" diyen Celal Şengör, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı ile ilgili bir sergi kataloğunu açtım, ilk makale İlber Ortaylı. İlber böyle uluslararası bir değer. Dünyanın büyük tarihçilerinden biri. İnşallah milletçe onun hatırasını ayakta tutabiliriz. İnşallah onun istediği gibi bir millet oluruz. En büyük isteği buydu. Benim söyleyebileceğim o.

Arkadaşımı çok özledim. Geçen akşam programı vardı. Ağladım, dayanamadım. Karşımda İlber konuşuyordu.

Çok büyük ve çok iyi bir insandı. Ben İlber'in birisi hakkında kötü bir laf söylediğini duymadım. Böyle beyefendi bir adam, görgülü adam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun çocuklar, hepinizden."