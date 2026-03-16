500 Liralık Banknotların Arkasına İlber Ortaylı Önerisi Geldi

Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın vefatı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cenaze törenine katılan kalabalık ve sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları, Ortaylı'nın farklı kesimlerde bıraktığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu. Bu süreçte sosyal medyada dikkat çeken bir öneri gündeme geldi: 500 TL'lik banknotların arkasında İlber Ortaylı'nın yer alması.

Merkez Bankası tarafından yeni banknot basımıyla ilgili resmi bir çalışma bulunduğuna dair açıklama yapılmasa da sosyal medya kullanıcıları bu yönde bir kampanya başlattı.

Kampanya sosyal medyada yayıldı

İlk olarak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atılan öneri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımda, Türkiye'de dolaşımda bulunan banknotların arka yüzlerinde bilim insanlarının yer aldığı hatırlatılarak İlber Ortaylı'nın da bu isimler arasında yer alabileceği ifade edildi.

Kampanyayı destekleyen kullanıcılar, Ortaylı'nın tarih alanındaki katkılarına atıfta bulunarak böyle bir sembolik adımın anlamlı olacağını dile getirdi.

Banknotlarda bilim insanları yer alıyor

Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasından önemli isimler bulunuyor. Örneğin 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı, 10 TL'lik banknotun arkasında ise matematikçi Cahit Arf yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları bu örnekleri hatırlatarak benzer şekilde İlber Ortaylı'nın da banknotlarda yer alabileceğini savundu.

Farklı isimler de önerildi

Sosyal medyada yürütülen tartışmalarda yalnızca İlber Ortaylı değil, farklı akademisyenler de önerildi. Bazı kullanıcılar Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın banknotlarda yer alabileceğini ifade ederken, bazı paylaşımlarda ise tarihçi Halil İnalcık ismi gündeme getirildi.

Sosyal medyada yapılan bu öneriler, Türkiye'de banknotlarda yer alan bilim insanları ve akademik miras üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.