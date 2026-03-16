Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı hava tahmin raporunu yayımladı. 18 Mart'ta batıdan giriş yapacak yağışlı sistem, Arife günü ve bayramın üç günü boyunca tüm yurtta etkisini sürdürecek. İç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar beklenirken, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Haber Giriş : 16 Mart 2026 15:55, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 15:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'na ilişkin hava raporunu açıkladı. Buna göre; ülke genelinin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. 19 Mart arife günü ve 20-22 Mart bayram günlerinde yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (19 Mart Perşembe); ülke genelinin çok bulutlu, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 1'inci günü (20 Mart Cuma); ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 2'nci günü (21 Mart Cumartesi); ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Bayramın 3'üncü günü (22 Mart Pazar) ise Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava tahminleri şu şekilde:

Ankara; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 5 ile 7/8 ile 10 derece, cuma 3 ile 5/9 ile 11 derece, cumartesi 4 ile 6/14 ile 16 derece, pazar 3 ile 5/8 ile 10 derece.

İstanbul; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 7 ile 9/9 ile 11 derece, cuma 6 ile 8/9 ile 11 derece, cumartesi 7 ile 9/11 ile 13 derece, pazar 6 ile 8/9 ile 11 derece.

İzmir; Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1'inci günü sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 6 ile 8/16 ile 18 derece, cuma 8 ile 10/12 ile 14 derece, cumartesi 6 ile 8/14 ile 16 derece, pazar 6 ile 8/14 ile 16 derece.

