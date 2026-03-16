Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İmamoğlu davasında yeni karar: Sadece sanık yakınları ve basın alınacak!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının beşinci oturumunda yaşanan gerginlikler üzerine radikal bir karar aldı. Yargılamanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına, gelecek oturumlara sadece sanık avukatları, müştekiler, basın mensupları ve sanıkların 1. ile 2. derece yakınlarının alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi yazı yazıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 16:58, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:03
Yazdır
İmamoğlu davasında yeni karar: Sadece sanık yakınları ve basın alınacak!

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının beşinci oturumunda, salonda gerginlik yaşanmasının ardından İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na duruşma salonunda, sanık yakınları dışında izleyicilerin alınmaması konusunda müzekkere yazdı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının beşinci oturumunda, duruşma başlamadan önce duruşma salonunda gerginlik yaşanması üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına güvenlik tedbirlerinin arttırılması amacıyla talepte bulundu.

Mahkemeden izleyici sınırlama talebi

Mahkeme tarafından Başsavcılığa yazılan müzekkerede, yargılamanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usule uygun biçimde devam ettirebilmesi için sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun yapılabilmesi amacıyla yargılamanın gelecek oturumunda sanıklar ile avukatları, müştekiler ve müşteki vekilleri, yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları, tutuklu sanıkların 1'inci ve 2'nci dereceden yakınları ile devam edilebilmesi, bunlar dışında kişilerin salona alınmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik başsavcılıktan talimat alınacak mahkemenin talebine yanıt veren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı yazdı. Yazıda, "Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra

edilerek, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığı'nın da yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınması rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber