Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'a 14 maddelik talep listesi

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek çalışma hayatındaki kronikleşmiş sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor sunduklarını paylaştı.

Kahveci'nin ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte ziyaret ettik.

Sayın Bakan'ı, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Genel Kurulumuza davet ederken, ayrıca çalışma hayatının öne çıkan sorunlarını kapsamlı şekilde hazırladığımız raporumuzu da kendilerine sunduk.

Bu çerçevede;

Kamu görevlileri ve emeklilerine ek zam ve refah payı verilmesi,

Enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması,

Ek gösterge düzenlemesindeki aksaklıkların giderilmesi,

Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus genel idare hizmetleri sınıfına alınması,

İlave ek ödemenin emekli aylığı hesabına dahil edilmesi,

Memurlara yapılan bütün ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi,

Tüm kamu görevlilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi,

Memurlara bir defaya mahsus disiplin affı getirilmesi,

5510 sayılı Kanunla 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayanlar arasında ortaya çıkan farklı uygulamaların giderilmesi,

Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayanların emeklilik yönünden memuriyete başlangıçlarının ilk defa kamuda çalışmaya başladıkları tarih olarak kabul edilmesi,

3600 ek gösterge konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun gözden geçirilmesi ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun günün şartlarına göre düzenlenmesi,

Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar için %15 olarak belirlenmesi gibi bir çok başlığın çözülmesi noktasında taleplerimizi ifade ettik.

Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakana teşekkür ediyorum.