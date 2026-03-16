Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?

Otomotiv piyasasında Şubat ayı tablosu netleşti! Trafiğe kaydı yapılan araçların yarısından fazlasını otomobiller oluştururken, markalar bazında kıyasıya rekabet yaşandı. Renault, Toyota ve Volkswagen ilk üç sırayı paylaşırken, milli gururumuz TOGG yüzde 4,7'lik payı ile en çok tercih edilen ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2026 17:21, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:24
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe en çok kaydı yapılan markalar belli oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

33,8 MİLYON ARAÇ TRAFİKTE

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

806 BİN 588 ARACIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT'TA 63 BİN 171 ADET OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'i Renault, yüzde 11'i Toyota, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,9'u Hyundai, yüzde 5,3'ü Fiat, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,7'si Skoda, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,7'si TOGG, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 3,1'i BYD, yüzde 3'ü Chery, yüzde 2,9'u Ford, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si Kia, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2'si Mini, yüzde 1,5'i Volvo ve yüzde 8,4'ü diğer markalardan oluştu.

