Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!

Tarım Kredi KOOP Market Yönetim Kurulu, 2025 yılı finansal sonuçları kapsamında oluşan 4,7 milyar TL'lik net zarara ilişkin, "Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur" açıklamasını yaptı.

Tarım Kredi KOOP Market Yönetim Kurulu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, şirketin son yıllardaki büyüme performansı, yatırım stratejisi ve finansal sonuçlarını kapsamlı şekilde ele aldı. Ardından yapılan yazılı açıklamada, KOOP Market'in gelişiminin yalnızca sayısal büyüklüklerle değil, kurduğu sistemin niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, şirketin klasik bir perakende zinciri olmanın ötesinde Türkiye'nin gıda arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yapı inşa ettiği ifade edildi. Yönetim Kurulu, KOOP Market'in üretimden lojistiğe ve perakendeye uzanan entegre yapısıyla hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciye uygun fiyat sunan sürdürülebilir bir model ortaya koyduğunun altını çizdi.

5 YILDA 11 BİN ÇALIŞAN SAYISINA ULAŞILDI

2020 yılında faaliyete başlayan KOOP Market'in, kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 satış noktasına ve 11 bin çalışan sayısına ulaşarak perakende sektöründe dikkat çekici bir ölçeğe eriştiği, 2025 yılı itibarıyla 66,4 milyar TL ciroya ulaşan şirketin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden biri olduğu ifade edildi.

11 MİLYAR TL'LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, KOOP Market'in son 5 yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği belirtilerek; mağaza ağı, lojistik altyapı, bölgesel depolar, tedarik zinciri ve üretim entegrasyonu alanlarında yapılan yatırımlar sayesinde güçlü bir operasyonel yapı oluşturulduğu vurgulandı. Bu yatırımların, şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

'GEÇİCİ ZARAR OLUŞUMU KAÇINILMAZ'

2025 yılı finansal sonuçları kapsamında oluşan 4,7 milyar TL net zararın, kamuoyunda yanlış yorumlandığı belirtilerek, "Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur" denildi.

Yönetim Kurulu, bu zararın plansızlıktan değil; büyümenin finansman maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. KOOP Market'in yatırım sürecinin önemli ölçüde olgunlaşma aşamasına geldiği işaret edilerek, şirketin artık ölçek ekonomisinin avantajlarını toplamaya başladığı ifade edildi. Bu kapsamda; 2026 yılında 100 milyar TL ciro hedefi ve yaklaşık 50 milyar TL piyasa değeri potansiyelinin öne çıktığı, yalnızca 2,5 milyar TL öz sermaye ile 5 yıl gibi kısa bir sürede 4 bin 500 satış noktasına ulaşılmasının önemli bir büyüme başarısı olarak değerlendirildiği ve bu ölçekteki yatırımların sınırlı kuruluş sermayesi nedeniyle büyük ölçüde dış finansman ve borçlanma yoluyla karşılandığına dikkat çekildi. Piyasa koşullarında belirli vadeler ve maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bu finansman yapısının, yatırım döneminde finansman giderlerini artırdığı ve buna bağlı olarak geçici zarar oluşumunun kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ayrıca, büyüme stratejisinde daha fazla tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırma hedefinin kısa vadeli karlılığın önünde konumlandırılmasının, bu yatırımları elzem hale getirdiği vurgulandı.