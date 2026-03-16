Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Gürlek açıkladı: 18 ülkeden 76 suçlu iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk üç ayında yabancı ülkelerden Türkiye'ye gerçekleştirilen suçlu iadelerine ilişkin verileri paylaştı. Toplam 76 iade talebinin kabul edildiğini belirten Gürlek; listenin başında 35 iade ile Gürcistan ve 19 iade ile Almanya'nın yer aldığını açıkladı. Sürecin İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarıyla koordineli yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 17:47, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:47
Yazdır
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026'da Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısının 76 olduğunu bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "kırmızı bülten" kapsamında suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur." bilgisini veren Gürlek, bu iadelerin 35'inin Gürcistan, 19'unun Almanya, 5'inin Karadağ, 2'sinin Irak, 2'sinin Yunanistan'dan gerçekleştiğini belirtti.

Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan da Türkiye'ye birer suçlu iadesi gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası işbirliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber