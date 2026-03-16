Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına kınama

Bakanlıktan, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını" bu kez Lübnan'da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğu bir kez daha vurgulandı.