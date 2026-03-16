Parkta darbettiği yaşlı adamın ölümüne neden olan üniversiteli tutuklandı

Olay, 7 Mart'ta kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir bankta yalnız oturan üniversite öğrencisi K.K.'nin (19) yanına gelen Naim A. (67), bir süre sohbet ettiği gence sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen K.K., Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Genç ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Entübe edilen Naim A., 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Naim A., Kuzörenemirler köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Naim A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından K.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.