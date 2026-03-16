Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Amasra maden faciası davasında İstinaf kararı: Cezalar onandı

Bartın Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi kararını açıkladı. Yerel mahkemenin sanıklara verdiği 3 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapis cezalarına yönelik yapılan tüm istinaf başvuruları reddedildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilen dosyada, şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2026 18:55, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 18:56
Amasra maden faciası davasında İstinaf kararı: Cezalar onandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 20 sanığa yönelik, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arası değişen hapis cezalarının verildiği davaya ilişkin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, tüm sanıklara yönelik istinaf başvurularını reddetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

20 SANIĞA HAPİS, 3 BERAAT

Mahkeme heyeti geçen yıl 24 Mart'ta 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu sanıklar Cihat Özdemir'i 17 yıl, Selçuk Ekmekçi'yi 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural'ı 16 yıl 6 ay hapis, Volkan Soylu'yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan Levent Aydın 9 yıl, Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti.

İSTİNAF AÇIKLADI

Yerel mahkemenin verdiği karara yönelik, sanık avukatları Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne başvurarak itirazda bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilen tüm sanıkların cezalarına dair istinaf taleplerini reddetti. Mahkeme, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca yerel mahkeme tarafından beratine karar verilen kişilerin de beraat kararlarına dair istinaf başvuruları reddedildi. Dosya için Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

