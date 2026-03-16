Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için bugüne kadar 51 bin 947 kamu ataması yapıldığını açıkladı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın iftarında konuşan Bakan Göktaş, "Yarın 2026 yılının ilk atamasını gerçekleştireceğiz" diyerek yeni istihdam müjdesini paylaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 20:20, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 20:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada gaziler ve şehit aileleriyle tek tek selamlaşan Göktaş, onlarla sohbet etti.

Ardından bir konuşma yapan Göktaş, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayının gönül bağlarını kuvvetlendiren zamanlardan biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu birlikteliğin ve huzurun ardında şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin cesareti olduğunu söyledi. Göktaş, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak; milletçe taşıdığımız en derin vefa borcudur. Bakanlık olarak bu anlayışla şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin yanında olmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada, kurduğumuz her gönül bağında bizlere bırakılan emanete layık olma gayreti vardır" ifadelerini kullandı.

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için 51 bin 947 atama gerçekleştirdik"

Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda desteklerini sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek, 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Yarın da 2026 yılının ilk atamasını bakanlığımızda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefi, bugün ülkemizin kalıcı istikrarına yön veren kararlı bir iradeye dönüştü"

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayati öneme sahip olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Verdiğimiz her destek, sağladığımız her kolaylık; vefa anlayışımızın aslında bir parçasıdır. Biz istiyoruz ki, ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın, evlatlarımız geleceğe daha güvenle baksın. İşte Terörsüz Türkiye hedefi, bu anlamda hepimiz için bir hayati öneme sahip. Bu hedef, sadece bir milli güvenlik meselesi değil, kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde, Cumhur İttifakı'mızın güçlü desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefi, bugün ülkemizin kalıcı istikrarına yön veren kararlı bir iradeye dönüştü. Bu irade hiç şüphesiz ülkemizin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurunu koruyan bir sorumluluk çizgisidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesidir. Elbette hiçbir söz, hiçbir cümle yapılan fedakarlığın büyüklüğünü tam olarak karşılayamaz. Ancak devletimizin şefkati, milletimizin duası ve minnet duygusu her zaman sizlerle olacak."

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a vakıf tarafından 'Vefa Plaketi' takdim edildi.

