Usta sanatçı Orhan Gencebay, hastanede tedavi altında
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 20:31, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 20:33
Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi. Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.