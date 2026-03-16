Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Yangına müdahale eden itfaiye ekibine saldırı: 1 itfaiye eri yaralı

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine işçiler saldırdı. Olayda darbedilen 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 23:30, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 23:32
Olay Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep yolu Erkenez mevkiinde bulunan bir kumaş ve boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 25 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada iddiaya göre, fabrika sahibi ve işçiler itfaiye ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine itfaiye eri Furkan Ş. (27) darbedildi. Yaralanan itfaiye eri, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan fabrika çalışanları olay yerindeki gazetecilerin görüntü almasına da tepki gösterdi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan itfaiye eri Kadir Üçok, gün içerisinde üçüncü büyük yangına çıktıklarını belirterek, "Buraya geldik ve müdahale ettik. Daha müdahale etmeden buradaki bazı kişiler bize saldırdı. Arkadaşım şu an hastanede tedavi görüyor. Darp raporu alacak" dedi.

İtfaiye eri Üçok'a röportaj sırasında çalışanlar tarafından da müdahale edildi.

