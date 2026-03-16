Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
%0,99 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı!
%0,99 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 23:44, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 23:45
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

