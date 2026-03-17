Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Akademisi tarafından öğretmen adaylarına verilecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları ile öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin içeriği, süresi, uygulanması, değerlendirilmesi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Milli Eğitim Akademisini,

b) Alan: Öğretmen adaylarının mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanabilecekleri alanları,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Başkan: Milli Eğitim Akademisi Başkanını,

e) Dönem: Programı ve takvimi Akademi tarafından belirlenen öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminin on haftadan az on dört haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümünü,

f) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmi kurumları,

g) Eğitim kurumu müdürü: Uygulamalı eğitimin yapıldığı eğitim kurumunun müdürünü,

ğ) Eğitim personeli: Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 7528 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında istihdam edilenleri,

h) Eğitim personeli koordinatörü: Hazırlık eğitimi faaliyetlerini yürütmek üzere eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilen eğitim personeli arasından hazırlık eğitimine yönelik planlama, koordinatörlük, araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmaları yapmak üzere görevlendirilenleri,

ı) Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezleri,

i) EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını,

j) Hazırlık eğitimi: Akademi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimini,

k) Hazırlık eğitimi programı: Öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde uygulanmak üzere Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunca hazırlanan ve Bakan tarafından onaylanan programı,

l) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

m) Kurul: Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunu,

n) MEB-AGS: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavını,

o) MEBAKBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Bilişim Sistemlerini,

ö) Öğretmen adayı: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,

p) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,

r) Yönetici: Eğitim ve uygulama merkezinin müdür ve müdür yardımcılarını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5- (1) Hazırlık eğitimi programının hazırlanması ve uygulanmasında;

a) Öğretmen adaylarına mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması,

b) Öğretmen adaylarına mesleğe başladıklarında görev, yetki ve sorumlulukları alanında yürürlükte bulunan mevzuatı kapsayacak şekilde eğitim verilmesi,

c) Bakanlık eğitim politikaları ve öğretim programlarının dikkate alınması,

ç) Öğretmen adayları arasında fırsat eşitliğinin gözetilmesi,

d) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanılması,

e) Hazırlık eğitiminin yapılacağı eğitim ve uygulama merkezlerinin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

f) Hazırlık eğitimi programı ile beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, değerlendirilmesi ve hazırlık eğitimi programının mesleki gelişmeler ile teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi,

ilkeleri esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Uygulama Merkezlerine Yerleştirme ile Hazırlık Eğitimi Programının

Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesi

MADDE 6- (1) Eğitim ve uygulama merkezlerinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar; eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu yerdeki tür ve kademelerine göre eğitim kurumu sayısı, uygulama derslerinde görevlendirilebilecek öğretmen sayısı ile eğitim ve uygulama merkezlerinin fiziki yapısı gibi ölçütler gözetilerek Akademi tarafından belirlenir.

(2) 16/1/2025 tarihli ve 32784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlık eğitimine alınmak üzere başvuruda bulunan adaylar, birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuru sırasında hazırlık eğitimine alınmak istedikleri eğitim ve uygulama merkezlerini tercih eder.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre hazırlık eğitimine alınmak üzere belirlenenlerden;

a) Birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuruda bulunanların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmeleri sırasıyla;

1) EKPSS puanı ile başvuruda bulunanlar,

2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlar,

3) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlar,

4) Milli sporcular,

5) Başvuruda bulunulan alan için hesaplanan MEB-AGS puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla tespit edilen adaylar,

olmak üzere alanlara göre eğitim ve uygulama merkezleri için belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri doğrultusunda yapılır. MEB-AGS puanı eşit olan adayların yerleştirilmeleri bilgisayar kurası ile yapılır. Tercihlerine yerleşemeyenler, Bakanlık tarafından resen eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilir.

b) Yalnızca bir eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlara başvuruda bulunanlar ise ilgili eğitim ve uygulama merkezine yerleştirilir.

(4) Hazırlık eğitimine başvuruda bulunan adayların üçüncü fıkraya göre yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezleri, Bakanlık tarafından ilan edilir.

(5) Hazırlık eğitimine başvuruda bulunan adaylardan alan bazlı kontenjana girenler ile bu kontenjanın boş kalmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılan alan bazlı sıralamaya göre kontenjanın %10'u fazlası adaya, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

(6) 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlananlardan hazırlık eğitimine kayıt hakkı kazananlar, hazırlık eğitimi takviminde belirlenen süre içerisinde duyuruda belirtilen belgelerle birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezine kayıt için başvuruda bulunur. Belgeleri eksiksiz olanların kayıtları yapılır. Belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar ile başvuru belgelerinde eksiklik bulunanlar, kayıt hakkı kazandıkları hazırlık eğitimine alınma haklarını kaybetmiş sayılır.

(7) Farklı illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen evli adaylar; her iki eşin de hazırlık eğitimine alınacak olması ve alanları itibarıyla aynı ilde hazırlık eğitimi almalarının mümkün olması halinde aynı ilde hazırlık eğitimine alınmak için gerekli belgelerle birlikte Akademiye başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunanlara, Akademi tarafından eğitim ve uygulama merkezlerinin kapasitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda eşlerin yerleştirildiği illerden birine veya istemeleri halinde hazırlık eğitimine alınabilecekleri başka bir ile bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı verilebilir.

(8) Alan bazlı kontenjandan boş kalan kontenjanlara hazırlık eğitimine başvuruda bulunanlardan Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen sıradaki adaylar, üçüncü fıkraya göre yerleştirilir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 7- (1) Öğretmen adaylarına, 7528 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen hazırlık eğitimi süresi doğrultusunda ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilir.

(2) Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, gerektiğinde Kurul tarafından alınan karara göre belirlenen yükseköğretim programları için üç dönem olarak uygulanabilir.

(3) Eğitim ve uygulama merkezlerinin programı, hazırlık eğitimi takvimi ve hazırlık eğitimi programı doğrultusunda her dönem için ayrı ayrı olmak üzere eğitim personeli koordinatörleri tarafından hazırlanır ve uygulanır.

Hazırlık eğitimi takvimi

MADDE 8- (1) Hazırlık eğitimi takvimi Akademi tarafından hazırlanır ve Bakan onayı ile uygulanır. Akademi, takvimin zamanında ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Hazırlık eğitimi takviminde;

a) Kayıt tarihleri,

b) Boş kalan kontenjanlara yerleştirilenler için kayıt tarihleri,

c) Dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri,

ç) Hazırlık eğitiminin başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Sınav tarihleri ile sınav sonuçlarının ilan tarihleri,

e) Uygulamalı derslerin değerlendirme tarihleri,

f) Ek sınav tarihleri ile ek sınav sonuçlarının ilan tarihleri,

g) Hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar,

yer alır.

(3) Hazırlık eğitimi takviminde belirlenen tarihler dışında, eğitim yapılmasını etkileyecek olağanüstü durumlarda Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile hazırlık eğitimine ara verilebilir ve bu ara verme iki haftadan fazla olursa hazırlık eğitimi takvimi yeniden düzenlenir.

Teorik derslerin değerlendirilmesi ve yazılı sınav

MADDE 9- (1) Öğretmen adayları, her bir teorik dersten en az iki yazılı sınava tabi tutulur.

(2) Yazılı sınavlar, hazırlık eğitimi programında yer alan teorik derslerin içeriği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen usulle gerçekleştirilir.

(3) Yazılı sınav soruları, ilgili dersin eğitim personeli tarafından hazırlanır.

(4) Yazılı sınavlar hazırlık eğitimi takviminde belirtilen tarihlerde ilgili eğitim personeli tarafından yapılır. Bu sınavlar, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen genel tatil günleri dışında olmak üzere hafta sonu da yapılabilir.

(5) Öğretmen adayları; ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, gerekli belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(6) Mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan öğretmen adayları, sınavdan sonraki iki iş günü içinde mazeretlerini eğitim ve uygulama merkezine bildirir. Yöneticiler tarafından geçerli kabul edilen mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan öğretmen adaylarına, ilgili eğitim personelince mazeretin ortadan kalkmasını takip eden beş iş günü içinde mazeret sınavı yapılır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava katılmayan öğretmen adayları mazeret sınavı hakkından yararlanamaz ve ilgili sınavdan sıfır puan almış sayılır.

(7) Sınav düzeni ve kurallarına yönelik aykırı davranışta bulunan öğretmen adayları ilgili sınavdan sıfır puan almış sayılır ve haklarında, 7528 sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 10- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içinde eğitim ve uygulama merkezine yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar, eğitim ve uygulama merkezi müdürünce ilgili dersin eğitim personeli ile öncelikle aynı dersi veren iki eğitim personelinden oluşturulacak komisyonca incelenir ve sonuç beş iş günü içinde ilgiliye bildirilir.

Teorik derslerde başarı

MADDE 11- (1) Yazılı sınavların değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Her bir teorik dersin yazılı sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalaması yüz üzerinden altmış ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

(2) Teorik derslerden başarısız olan öğretmen adaylarına, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.

Uygulamalı eğitim

MADDE 12- (1) Öğretmen adayları, uygulamalı eğitime de tabi tutulur.

(2) Uygulamalı eğitimin yapılacağı eğitim kurumları, Akademi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, eğitim ve uygulama merkezlerinin koordinesinde il milli eğitim müdürlüklerince her hazırlık eğitimi süresi için belirlenir.

(3) Öğretmen adayı uygulamalı eğitim sürecini; uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmeninin rehberliğinde yürütür.

(4) Hazırlık eğitiminde görev alan eğitim personelinin tamamı uygulamalı derslerin takibinden sorumludur. Eğitim personelinin hangi öğretmen adaylarından sorumlu oldukları eğitim personeli koordinatörleri tarafından belirlenir.

(5) Uygulama öğretmeni, öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla uygulamalı eğitimin yapıldığı eğitim kurumunda görev yapan ve en fazla hizmet süresi bulunan; sırasıyla başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmenler arasından eğitim ve uygulama merkezi koordinesinde il milli eğitim müdürlüklerince her hazırlık eğitimi süresi için belirlenir. Öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda, aynı alanda görev yapan öğretmen bulunamaması durumunda; aynı sıralama dikkate alınarak diğer alanlardan uygulama öğretmeni görevlendirilir.

(6) Öğretmen adayının uygulamalı eğitiminden sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü veya uygulama öğretmeninin geçerli mazeretleri nedeniyle görevine devam edememesi durumunda yerlerine görevlendirilecek eğitim personelini eğitim personeli koordinatörleri; eğitim kurumu müdürü veya uygulama öğretmenini ise il milli eğitim müdürlükleri belirler.

Uygulamalı derslerin değerlendirilmesi

MADDE 13- (1) Öğretmen adayları, her bir uygulama dersindeki başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla farklı zamanlarda üç defa değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Uygulamalı derslerin değerlendirilmesi, öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmenince yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir.

(3) Değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Akademi tarafından belirlenir.

Uygulamalı derslerde başarı

MADDE 14- (1) Her bir uygulama dersinin başarı puanı; birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı yüz üzerinden yetmiş ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanlara ek değerlendirme hakkı tanınmaz ve bu kişilerin Akademiyle ilişiği kesilir.

Atamaya esas başarı puanının belirlenmesi

MADDE 15- (1) Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde kırkı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde altmışı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenir.

(2) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıklarına ilişkin atamaya esas başarı puanını da içeren belge düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam Durumu, İzinler, Görev ve Sorumluklar ile Akademi

Teşekkür Belgesi ve Disiplin

Devam durumu

MADDE 16- (1) Öğretmen adayları; derslere, uygulamalara, faaliyetlere ve sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Ders süresinin üçte birinden sonra derse katılan öğretmen adayları geç kalmış sayılır. Her dört defa geç kalma yarım gün devamsızlık sayılır.

(3) Öğretmen adaylarının günlük toplam ders saatinin yarısından fazlasına katılmamaları halinde devamsızlıkları bir gün, bunun altındaki devamsızlıkları ise yarım gün sayılır.

(4) Öğretmen adaylarının devam durumu, ilgili eğitim personeli tarafından günlük olarak MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

İzinler

MADDE 17- (1) Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince belgeye dayalı sağlık mazeretleri nedeniyle toplamda on dokuz gün sağlık izni verilebilir.

(2) Belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında öğretmen adaylarına, yöneticiler tarafından uygun görülen mazeret durumlarına bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince on güne kadar izin verilebilir.

(3) Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam yirmi gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların kayıtları dondurulur. Kayıtları dondurulan öğretmen adayları, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına hazırlık eğitimi takviminde belirlenen kayıt tarihleri içerisinde yapacakları başvuruları doğrultusunda tekrar alınır. Süresi içinde başvuruda bulunmayanlar, hazırlık eğitimine alınma haklarını kaybetmiş sayılır.

(4) Bu maddede belirtilen izinler dışındaki devamsızlıklarda 7528 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

Eğitim ve uygulama merkezi yöneticilerinin görevleri

MADDE 18- (1) Yöneticiler; hazırlık eğitimi programı kapsamında, hazırlık eğitiminin verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Eğitim ve uygulama merkezini gerekli tedbirleri alarak eğitime hazır halde tutar.

b) Haftalık programı MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işler ve duyurur.

c) Eğitim personeli koordinatörlerinin iş birliğinde haftalık programın uygulanmasını sağlar.

ç) Öğretmen adaylarının derslere devam durumları ile sağlık ve diğer mazeret izinlerini takip eder.

d) Teorik derslere ait sınavların usulüne uygun şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

e) Öğretmen adaylarının eğitim kurumlarında yapacakları uygulama eğitimlerinin eş güdümünü sağlar.

f) Öğretmen adaylarının yazılı sınav evraklarını ve uygulama değerlendirme formlarını ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim ve uygulama merkezinde saklar.

g) Her bir öğretmen adayı için öğretmen adayı dosyasını oluşturur.

ğ) Eğitim personelinin mali ve sosyal haklarına yönelik iş ve işlemlerini yürütür.

h) Öğretmen adaylarının mali ve sosyal haklarına, disiplin ve hazırlık eğitimine yönelik iş ve işlemlerini yürütür.

ı) Uygulama eğitimlerinin yapılacağı eğitim kurumlarının belirlenmesi sürecini il milli eğitim müdürlüğü ile koordine eder.

i) Eğitim ve uygulama merkezinde eğitim personeli koordinatörü bulunmaması halinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getirir.

(2) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü, haftalık programı onaylar.

Eğitim personeli koordinatörü

MADDE 19- (1) Eğitim personeli koordinatörü, her bir eğitim ve uygulama merkezinde ihtiyaca göre Akademi tarafından belirlenir.

(2) Eğitim personeli koordinatörü 20 nci maddede belirlenen görevlerin yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yöneticiler ile iş birliği içinde haftalık programı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Hazırlık eğitimi programının amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Hazırlık eğitiminin devamlılığını sağlamak.

ç) Öğretmen adaylarının uygulamalı eğitim sürecinden sorumlu olacak eğitim personelini belirlemek.

d) Eğitim personelinin yıllık izinlerini planlamak ve eğitim ve uygulama merkezi müdürüne bildirmek.

e) Öğretmen adaylarının devamsızlık bilgilerinin, yazılı sınav puanlarının ve uygulama dersleri değerlendirme formlarının MEBAKBİS'e işlenmesini sağlamak.

f) Hazırlık eğitimine yönelik araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalar yapmak.

g) Hazırlık eğitiminin genel başarısını izlemek, değerlendirmek ve bu hususlara ilişkin rapor hazırlamak.

Eğitim personelinin görevleri

MADDE 20- (1) Eğitim personelinin hazırlık eğitimi sürecindeki görevleri şunlardır:

a) Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi programının içeriğine uygun olarak eğitim vermek.

b) Hazırlık eğitiminde uygun eğitim yöntem ve tekniklerini etkili biçimde uygulamak.

c) Öğretmen adaylarının derslere devam durumunu takip etmek ve MEBAKBİS'e işlemek.

ç) Verdiği derslerle ilgili yazılı sınav sorularını ve cevaplarını hazırlamak, yazılı sınavı uygulamak.

d) Uyguladığı sınavları değerlendirerek sonuçları ilan etmek ve MEBAKBİS'e işlemek; sınav evraklarını eğitim ve uygulama merkezi müdürüne teslim etmek.

e) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarının uygulamalı eğitimlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarını, uygulamalı eğitim sürecinde düzenli olarak takip etmek ve dersine fiilen katılarak gözlemlemek.

g) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarını, uygulamalı eğitim süresince üç kez değerlendirip MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işlemek ve söz konusu değerlendirme formlarını ıslak imzalı olarak eğitim ve uygulama merkezi müdürüne teslim etmek.

ğ) Yöneticiler, eğitim personeli koordinatörü, eğitim kurumu müdürü, uygulama öğretmeni ve diğer eğitim personeli ile iş birliği içinde çalışmak.

h) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak ve sorumlu olduğu alanlarda eğitim materyali geliştirmek.

ı) Hizmet sözleşmesinde yer alan diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmeninin görevleri

MADDE 21- (1) Eğitim kurumu müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Uygulamalı eğitimin etkili ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarını, uygulamalı eğitim sürecinde düzenli olarak takip etmek ve gözlemlemek.

c) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarını uygulamalı eğitim süresince üç kez değerlendirip MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işlemek ve söz konusu değerlendirme formlarını ıslak imzalı olarak eğitim ve uygulama merkezi müdürüne teslim etmek.

ç) Eğitim ve uygulama merkezi ve eğitim personeli ile iş birliği içinde çalışmak.

(2) Uygulama öğretmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğretmen adaylarının eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemlemek ve rehberlik etmek.

b) Öğretmen adaylarına mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ile bunlara ilişkin tecrübelerini aktarmak.

c) Rehberlik ettiği öğretmen adaylarını uygulamalı eğitim süresince üç kez değerlendirip MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işlemek ve söz konusu değerlendirme formlarını ıslak imzalı olarak eğitim ve uygulama merkezi müdürüne teslim etmek.

ç) Eğitim personeli ile iş birliği içinde çalışmak.

Öğretmen adayının görev ve sorumlulukları

MADDE 22- (1) Öğretmen adayının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hazırlık eğitimi kapsamında derslere, uygulamalara, faaliyetlere ve sınavlara katılmak, eğitim personelince uygun görülen sunum, proje, ödev ve benzeri çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları ilgili eğitim personeline teslim etmek veya MEBAKBİS'in ilgili bölümüne yüklemek.

b) Eğitim ve uygulama merkezleri ile eğitim kurumlarının kurallarına uymak.

c) Kayıt, izin, mazeret ve benzeri idari süreçlere ilişkin belgeleri doğru ve eksiksiz olarak zamanında eğitim ve uygulama merkezine teslim etmek.

ç) Hazırlık eğitimine ilişkin duyurular ile diğer hususları, MEBAKBİS üzerinden takip etmek.

Akademi Teşekkür Belgesi

MADDE 23- (1) Hazırlık eğitimi süresince bilimsel, kültürel ve sosyal alanlar ile sanat ve spor faaliyetlerinde göstermiş olduğu gayret ve çalışmalarıyla öne çıkan öğretmen adaylarına ilgili dersin eğitim personelinin teklifi, varsa eğitim personeli koordinatörünün uygun görüşü ve eğitim ve uygulama merkezi müdürünün onayı ile Akademi Teşekkür Belgesi verilebilir.

Öğretmen adaylarının disiplin işlemleri

MADDE 24- (1) Hazırlık eğitimi süresince disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlarda bulunan öğretmen adaylarına yönelik iş ve işlemler, 7528 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddeleri doğrultusunda yürütülür.

(2) Disiplin kurulu, 7528 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi doğrultusunda, her bir hazırlık eğitimi süresi için ayrı ayrı olmak üzere hazırlık eğitiminin başlama tarihinden yedi gün önce oluşturulur.

(3) Disiplin cezaları, MEBAKBİS'in ilgili bölümüne işlenir ve ilgili belgeler öğretmen adayının dosyasına konulur.

Akademi ile ilişiğin kesilmesi

MADDE 25- (1) Öğretmen adaylarından;

a) Hazırlık eğitimine alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,

b) Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,

c) Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,

Akademi ile ilişiği kesilir.

(2) Öğretmen adaylarından Akademi ile ilişiği kesilecek olanların iş ve işlemleri, durumlarının kesinleşmesini takip eden üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Akademiyle ilişiği kesilenler, hazırlık eğitimine yeniden alınmak için gerekli şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretmen adayı dosyası

MADDE 26- (1) Eğitim ve uygulama merkezlerinde öğretmen adayı dosyası oluşturulur. Öğretmen adayı dosyasına; öğretmen adaylarının kayıt esnasında ibraz ettiği belgeler, izin ve mazeret durumlarına ilişkin belgeler, varsa aldığı disiplin cezalarına ilişkin belgeler, varsa Akademi Teşekkür Belgesi ile hazırlık eğitimine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Öğretmen adayı dosyası, öğretmen adayının sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmesi durumunda istihdam edildiği il milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. Öğretmen adayının sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmemesi halinde ise öğretmen adayı dosyası ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen süreler kadar saklanır.

Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler

MADDE 27- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (23.310) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın eğitim ve uygulama merkezlerine gönderilen ödenekten karşılanır. 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre kaydı dondurulanlara, bu süre boyunca ödeme yapılmaz.

(2) Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.

(3) Öğretmen adayları ve bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla öğretmen adaylarının eş ve çocukları ile ana ve babaları, hazırlık eğitimi süresince 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylarına birinci fıkrada öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Konaklama imkanından yararlanma

MADDE 28- (1) Öğretmen adayları, konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin bu imkanlarından ücreti kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla yararlanabilir.

(2) Hazırlık eğitimine başvuruda bulunan adaylar, hazırlık eğitimine başvuru esnasında konaklama imkanından yararlanmak isteyip istemediklerini belirtir.

(3) Hazırlık eğitimi almak üzere yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezinde konaklama imkanı bulunan ve bu imkandan yararlanmak istediğini başvuru esnasında belirten öğretmen adaylarından, sırasıyla;

a) EKPSS puanı ile başvuruda bulunanlar,

b) 2828 sayılı Kanun kapsamında olanlar,

c) 3713 sayılı Kanun kapsamında olanlar,

ç) Milli sporcular,

d) Başvuruda bulunulan alan için hesaplanan MEB-AGS puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla belirlenen adaylar,

alanlara göre belirlenmiş kontenjan dahilinde yerleştirilir. MEB-AGS puanı eşit olan adayların yerleştirilmeleri bilgisayar kurası ile yapılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan belirleme sonrasında boş kalan konaklama yerleri için ilgili eğitim ve uygulama merkezince yapılacak duyuru doğrultusunda başvuru alınarak aynı usulle yerleştirme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7528 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.