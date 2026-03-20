Memur Kız Çocuklar, BAĞ-KUR Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Memur Kız Çocuklar, BAĞ-KUR Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Sosyal güvenlik sisteminde, genel olarak 2008 öncesi veya sonrası yetim aylığı bağlanması şartları arasında zorunlu olarak çalışmama veya bu çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama şartları aranmaktadır.

Haber Giriş : 20 Mart 2026 14:00, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 09:30
Soru: Babam Bağ kur Emeklisiydi vefat etti. Maaşının %75 anneme bağlandı. Annemin bakıma ihtiyacı var. Maaşını bakıcı-mutfak masrafı ve kişisel bakımı için kullanıyorum.

- Eşinden boşanmış ancak halen Emekli Sandığı kapsamında çalışan memur bir kızı,

- Emekli Sandığından Emekli bir kızı olmak üzere (2) dul kızı var

Bu iki kızının da maaşları babamdan yüksek. Bu kızları Babamın maaşından pay alabilirler mi?

Mevzuat ve Değerlendirmeler;

Bugün için genel olarak Bağ-Kur kapsamında kız çocukların hak sahipliği, yani yetim aylığı bağlanması şartları herhangi bir statüde zorunlu olarak çalışmaması ve bu çalışmalarından dolayı da gelir veya aylık almaması ile evli olmaması şartları olmaktadır. (1475 sayılı Kanun Madde 45 hükmü, ayrıca bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 34 hükmü)

Dolayısıyla, memur statüsü de 657 sayılı Kanun kapsamında bir görev olmaktadır.

Bu minvalde söylenebilecek durum şöyledir;

Anneniz her durumda babanızdan dolayı dul aylığını almaya devam eder.

Kardeşleriniz hali hazırda memur statüsünde görev yapıyorsa veya bu görevlerinden dolayı emekli aylığı alıyorlarsa, bu durumda babanızdan dolayı yetim aylığı alamayacaklarını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, bekar veya boşanmış olmaları, aylıklarının babanızdan bağlanacak olan aylıktan düşük veya yüksek olması gibi durumların da aylık bağlanamayacağı durumunu değiştirmemektedir.


