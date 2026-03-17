Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye gelen yabancı sermayeli yatırımların 2025 yılı ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haber Giriş : 17 Mart 2026 10:39, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 10:40
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda izlediği kararlı sanayi, ticaret ve yatırım politikaları sayesinde uluslararası yatırımlar açısından cazip bir merkez haline geldiği belirtildi.

Türkiye'ye yönelen yabancı yatırımların üretim kapasitesi ve ihracat performansını desteklediğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin lojistik altyapısı, küresel değer zincirlerine entegrasyon kapasitesi ve yatırım ortamına yönelik yapısal iyileştirmelerle küresel ticaret sisteminde yüksek pazar erişimine sahip, dirençli, stratejik üretim ve tedarik merkezi konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye öne çıkıyor

Açıklamada, Türkiye'nin, küresel belirsizlik ortamında uluslararası doğrudan yatırımlarda dikkati çekici bir performans sergilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu verileri, Türkiye'nin küresel yatırım ortamındaki güçlü konumunu teyit etmektedir. 2025 yılı itibarıyla uluslararası doğrudan yatırım akımları dünya genelinde yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaşmıştır. Ancak bu artış dengeli dağılmamış, gelişmiş ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 43 artarak 728 milyar dolara yükselirken gelişmekte olan ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 2 azalarak 877 milyar dolara gerilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler açısından yatırım ortamının zorlaştığı ve küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde Türkiye, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde kaydettiği yüzde 29'luk güçlü artış ile gelişmekte olan ekonomiler arasında en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır."

Türkiye'ye yönelen uluslararası doğrudan yatırımların, son yıllarda istikrarlı artış eğilimi sergilediği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri incelendiğinde, 2002 yılında yalnızca 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası doğrudan yatırım girişinin, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Bu gelişme, 2025 yılı genelinde aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı bir yatırım akışına işaret etmektedir. Türkiye'nin güçlenen yatırım ekosistemi sayesinde ülkemize yönelen dijital dönüşüm odaklı, iklim dostu ve küresel tedarik zinciri temelli nitelikli yatırımlar, üretim kapasitemizi artırmakta ve ihracatımız üzerinde çarpan etkisi oluşturmaktadır. Bakanlığımızın analizlerine göre, ülkemize gelen yabancı sermayeli firmalar 2025 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirmiştir. Söz konusu firmaların ihracat performansı incelendiğinde, en fazla ihracatın 46,4 milyar dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildiği görülmektedir. Yabancı sermayeli firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa olmuştur. Ayrıca söz konusu dönemde en yüksek ihracatı ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmalar gerçekleştirmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan AB'nin Türkiye'deki yatırımları, 2025 yılında yabancı sermayeli firmaların toplam ihracatının yüzde 51,2'sini, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 15,5'ini gerçekleştirmiştir."

Açıklamada, bu firmaların ihracatında sanayi üretimine dayalı sektörlerin ağırlık taşıdığı bildirilerek, söz konusu firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği fasılların sırasıyla "Motorlu kara taşıtları", "Kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar" ile "Elektrikli makine ve cihazlar" olduğu aktarıldı.

Bu tablonun, Türkiye'nin küresel üretim ve tedarik zincirleri içerisindeki yüksek katma değerli sanayi üretimi kapasitesini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, küresel ölçekte üretim ve ticaretin merkezi olma kararlılığını stratejik politikalarla sürdürmektedir. Yakalanan güçlü ivme doğrultusunda Bakanlık olarak yatırım ortamını geliştirmeye, küresel değer zincirlerindeki konumumuzu güçlendirmeye, ihracat kapasitemizi artırmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


