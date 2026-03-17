Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam geliyor. Düzenleme kapsamında, artışın yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak.
Benzin fiyatlarında 2,17 liralık bir artış gündemde. Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında, artışın yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ise yaklaşık 54 kuruş olarak doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.
İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 61.41 TL
- Motorin: 65.91 TL
- LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 61.26 TL
- Motorin: 65.76 TL
- LPG: 29.89 TL
Ankara:
- Benzin: 62.38 TL
- Motorin: 67.03 TL
- LPG: 30.37 TL
İzmir:
- Benzin: 62.65 TL
- Motorin: 67.31 TL
- LPG: 30.29 TL