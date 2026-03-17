Ölüm getiren hata: Asidi su sanıp içti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evinde bulunan asidi su sanarak içen 54 yaşındaki Ahmet İnanç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 12:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 12:33
İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti.
İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.