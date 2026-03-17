Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı İbrahim Demir Camii'nin ibadete açılış törenine katıldı.

Tören kapsamında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, caminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılarla manevi bir atmosferde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında, Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların mübarek ayını tebrik etti. Ramazan'ın sadece bir ibadet dönemi değil, geniş bir manevi iklim olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti;

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur'an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır. Bu rahmet mevsimini hepimizin en güzel şekilde değerlendirdiğine, inşallah en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inanıyorum.

Birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camii'mizin açılışını yapacak, Ankara'mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibariyle önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camii'mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizi ve Çankaya Müftülüğümüzü tebrik ediyorum.

Proje aşamasından inşa, peyzaj ve tezyin sürecine, bu kıymetli esere katkı veren işçi, mimar ve mühendislerimize; alın ve fikir teri döken her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Peygamber Efendimiz'in bir müjdesini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hadis-i şerifinde Hazreti Nebi şöyle buyurmuştur: 'Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder.' Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum.

Tabii şurası da çok önemli ve anlamlıdır; Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitim, kültür ve sanata; şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankara'mızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir.

Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de biz aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Hacı İbrahim Demir Camii'mizin bir kez daha şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırseverlerimize, Çankaya Müftülüğümüze, bu muhteşem caminin inşasında emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.