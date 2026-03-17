79 ilde yasa dışı tütün operasyonu: 42 imalathane deşifre edildi

İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 42 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2026 15:29, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 15:29
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yasa dışı tütün mamulü ticaretine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

79 ilde, yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

42 imalathane deşifre edildi

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı sigara üretimi yapılan 42 imalathane ortaya çıkarıldı. Yetkililer, başarılı operasyonlar sayesinde devletin uğrayacağı yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

Milyonlarca Makaron ve On Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin bilançosu ise dikkat çekti. Yapılan aramalarda; 25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket kaçak sigara, 23 bin 344 adet elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 adet puro ve sigarillo ile yasa dışı üretimde kullanılan 173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

337 şüpheli hakkında adli işlem

Türkiye genelinde Adana'dan Zonguldak'a kadar 79 ilde yürütülen operasyonlar sonucunda, yasa dışı ticaretle bağlantılı olduğu belirlenen 337 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

