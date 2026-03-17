10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
2016 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan ve TMSF denetimine geçen Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi için nihai karar verildi. 223 milyon TL değer biçilen "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesiyle marka, özel sektöre devredilecek. İhaleye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde TMSF tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
MUHAMMEN BEDEL 223 MİLYON TL
Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor. Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor.
İHALE NİSAN AYINDA
8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.
2016 YILINDA EL KONMUŞTU
FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturma açılmıştı. Güllüoğlu Baklavaları'na 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı 2016 yılında el konmuştu. Yaşanan sürecin ardından kayyım yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.