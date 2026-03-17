Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel'in şahsına yönelik mal varlığı iddialarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi. İddiaların hiçbir tapu kaydında karşılığı olmadığını belirten Gürlek, "Bu açıklamalar kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" dedi. Bakan Gürlek, Özel hakkında manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2026 16:54, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 17:07
Yazdır
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur." dedi.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

"YALAN OLDUĞU DEFALARCA ORTAYA ÇIKTI"

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

"SİSTEMATİK KARALAMA KAMPANYASI"

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

"YASAL SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUM"

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber