GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
TÜİK'e göre limonda fiyat yıllık yüzde 410 yükseldi

Limonda üretici fiyatları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 410, aralık ayına göre ise yüzde 79 yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 17:56, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 17:55
TÜİK'in şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, üretici fiyatları yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 0,21, yılın iki ayında yüzde 8,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 arttı.

Limonda TÜİK'in bitkisel üretim 2. tahminine göre 2024 yılı rekoltesi 1 milyon 730 bin ton iken geçen yıl yaklaşık yüzde 35 düşüşle 1 milyon 128 bin tona geriledi.

TÜİK'in üretici fiyat endeksine göre, geçen yıl eylül ekim aylarında tarladan çıkış fiyatı ortalama 30 lira civarında olan limon, kasımda 38 liraya çıktı.

Aralıkta hasadın hızlanmasıyla fiyatlar 29 liraya gerilerken ocakta hızla 40 liranın üzerine çıktı. Şubatta ise ocak ayına göre yüzde 29 yükselen limon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 410 artarak yaklaşık 5'e katladı. Limon aralık ayına göre yaklaşık yüzde 79 yükseldi.

Üretiminde büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen fiyatların 5 katına çıkması, bunun üzerine market ve pazarda pahalıya ulaşması nedeniyle ithalat kapısı açıldı.

Dünyanın en büyük ihracatçılarından olan Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 128 bin ton limon üretilmişti.

Sonraki Haber