İkinci el otomobilde satış hızı arttı: İlan süresi 21 güne düştü!
İkinci el otomobilde satış hızı arttı: İlan süresi 21 güne düştü!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyada kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 19:46, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 19:46
Yazdır
Sosyal medyada kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan 2 zanlı tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi.

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

- 3 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tespit edilen ve haklarında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Y.H. ile U.U'nun İstanbul'da, ilgili içeriğin geniş kitlelere yayılması için kendi sosyal medya hesabında yayımlayan T.Ö.D'nin ise Kocaeli'de gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

Gözaltına alınan T.Ö.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber