İkinci el otomobilde satış hızı arttı: İlan süresi 21 güne düştü!
Komisyondan çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' önerisi
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü

Ankara'da Polis Akademisi ön sağlık muayenesinde boyu 159,6 cm ölçülerek elenen T.A., hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'nin tayin ettiği hakem hastanede yapılan yeni ölçümde adayın boyunun aslında 162,2 cm olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, hukuka aykırı bulduğu "aday olamaz" kararını iptal ederek, yanlış ölçüm mağduru genç kadının polislik yolunu yeniden açtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2026 20:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 20:12
T.A. adlı kadın polis adayı, 2025 yılı 2'nci dönem İç Güvenlik Fakültesi başvuruları kapsamında 7 Şubat 2025'te Polis Akademisi Başkanlığı'nda ön sağlık muayenesine girdi. Yapılan ölçümde boyu 159,6 santimetre olarak tespit edilen aday hakkında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde kadın öğrenci adayları için belirlenen '162 santimetreden kısa boylu olmamak' şartını taşımadığı gerekçesiyle 'öğrenci adayı olamaz' kararı verildi.

T.A., yanlış ölçüm yapıldığını iddia ederek, işlemin iptali istemiyle, Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni hakem hastane tayin ederek, rapor istedi.

Hastanede yapılan ölçüm sonucunda düzenlenen 7 Ekim 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda davacının boyunun 162,2 santimetre, kilosunun ise 52,20 kilogram olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'POMEM öğrencisi olur' değerlendirmesine yer verildi.

Mahkeme hukuka aykırı buldu

Mahkeme kararında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne göre polis okullarına alınacak erkek öğrenciler için en az 167 santimetre, kadın öğrenciler için ise en az 162 santimetre boy şartı bulunduğu hatırlatıldı. Hakem hastane raporunda davacının boyunun 162 santimetrenin üzerinde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, boy şartını sağlamadığı gerekçesiyle tesis edilen işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Mahkeme, 'öğrenci adayı olamaz' işlemine ilişkin idari kararın iptaline hükmetti. Kararda ayrıca bu kararın davacının doğrudan polis okulu öğrencisi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmayacağı, adayın diğer şartlar yönünden idarece ayrıca değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan mahkeme, yargılama gideri ile 30 bin lira vekalet ücretinin davalı Emniyet Genel Müdürlüğü idaresinden alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. T.A., istinaf sürecinde kararın kesinleşmesi halinde yeniden aday öğrencilik için başvuruda bulunacak.

'Polis olmasının önü açıldı'

Davacı T.A.'nın avukatı Ayşenur Çelik, müvekkilinin boyunun 159,6 santimetre olduğu yönündeki ölçümün yanlış yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurduğunu hatırlattı. Çelik, "Müvekkilim yanlışlık olduğunu, boyunun bu kadar kısa olmadığını bildiği için rapor aldı. Almış olduğu raporda boyu 162,2 olarak ölçüldü. Daha sonrasında elimizde resmi bir devlet hastanesinden rapor olduğu için dava açmaya karar verdik. Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz dava kapsamında hakem bir hastane belirlendi. Belirlenen hastanede yapılan ölçümde de yine müvekkilimin boyunun aslında 162,2 olduğu tespit edildi. Ciddi oranda bir isabetsizlik söz konusu oldu. Müvekkilim bu dönem maalesef polis olamadı, ancak olmasının önü açıldı. Özellikle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. İdarenin yapmış olduğu her işlem doğru değildir, denetlenebilir niteliktedir. Bu nedenle mutlaka yargı yolunu tercih etmeleri ve idari başvurularını yapmaları gerektiği kanaatindeyim" dedi.

