Özel: Akın Gürlek hakkında yarın suç duyurusunda bulunuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bakan Gürlek'in malvarlığına yönelik iddiaları ve Gürlek'in buna ilişkin açıklamalarına yönelik soru üzerine Özel, iddiasının hiçbirinin duyum olmadığını söyledi.

Özel, "Ben, 'duydum böyle bir tapu var' demiyorum. Bu işlemin ID numarası diyorum. Benim kendisiyle ilgili iddialarımdan hiçbir tanesi 'duydum, yaptım, ettim' değil. Olunca söylüyorum. Mesela yat meselesi duyduğumuz ama ispata muhtaç bir konu. Onun verdiğinin aynısını ben de veriyorum mal beyanı olarak. Kendimin, eşimin, kızımın. Varsa tapular, varsa arabalar, TL ve döviz bazındaki bütün mevduat hesapları, takı varsa takı, pırlanta varsa pırlanta, altın varsa altın gramı gramına. Hepsini sorar devlet. Verdiyse açıklasın mal varlığını." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, iktidarın, "Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutmak, CHP ve kadrolarına iktidar yüzü göstermemek" için büyük bir kumpasın içine girdiğini ama hiçbir şey bulunamadığını savundu.

- "Bu belge değilse ne belge?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in iddialarına ilişkin açıklamalarına yönelik soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Ona soruyorum, diyorum ki bak burada 12 tane tapu var, hepsi Akın Gürlek'in. Bu belge değilse ne belge? Sen, bu belge sahte diye açıklasaydın. De ki bu belge sahte. 'Ellerinden geleni artlarına koymasın' dediğim bu. Benim Ömer Çelik'e dediğim şu, ben size karşı doğruları söyledikçe, mücadele ettikçe, dik durdukça siz saldırıyorsunuz ya, devam edin. Millet görüyor bunu. Bana şunu diyecek, 'bizim Adalet Bakanımızın Özgür Özel'in bahsettiği gibi tapuları yoktur, hiç olmamıştır, almamıştır, satmamıştır, geliriyle mütenasip bir mal beyanı vardır ya da elden çıkardığı malların paraları, karşılığı şunlardır.'"

Özel, son seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandıklarını ve kararsızların oylarıyla CHP'nin yüzde 38-39 düzeyinde bir oya ulaştığını dile getirdi.

- "Bizden yana bir aksatma yok"

CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin soru üzerine, "Nisan başına kadar mümkün olan en çok kişiyi, nisan sonuna kadar da bütün arkadaşlarımızı dinletmemiz lazım ki tutuksuz yargılama evresine geçebilelim. Bu yüzden bizden yana bir aksatma yok. Hakimin niyetinin mahkemeyi görmemek olduğunu sanmıyorum, öyle bir talimat olduğunu ama acemiliğinden." ifadesini kullandı.

"İktidarın davaları yavaşlatmak istediğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Özel, "Hakimin şu haline bakınca, 6 günde 4 kişinin ifadesini alabilince dışarıdan bakan öyle görüyor. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. İyi niyetten değil, onlar da bir an önce ceza çıksa da 'onunla suçlasak' istiyor." dedi.

Özel, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seslenerek, "Çok net bir şey yapmaları lazım. Türkiye'nin en kıdemli üç ağır ceza reisini bu mahkemeye atasınlar ki doğal hakim ilkesi bir kez daha ayaklar altına alınmış olur ama şu an zaten çiğnediler. Hiç olmazsa herkes bu acemiliklere katlanmak zorunda kalmaz. Bu arada arkadaşlar arada söyledi. 'Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun' demişti, suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 09.05'te avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve bilgileri teslim etmiş olur." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis'te yaptığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "Bülent Arınç Özgür Bey'e Recep Tayyip Erdoğan tarafından yollandı." iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Asla bu mevzulara falan girmedik, girmeyiz de. Ayrıca Tayyip Erdoğan bana bir aracı yollayacaksa onu herhalde Bülent Bey'e yaptırmaz. Bülent Bey gibi bir profil yerine daha bugün aktif siyasetin içinde olduğu kendisine yakın birisi, bana yakın birisiyle konuşur. Böyle bir şey yok. Böyle bir ihtiyaç varsa Erdoğan'da, biz de bunu açık iletişimle yaparız zaten." şeklinde konuştu.

Özel, "Bu yargılama süresi sonunda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması, beraat etmesi, cumhurbaşkanı adayı olarak siyasete devam etmesi gibi bir olasılık görüyor musunuz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu yargılama zaten adaylığa engel olmaz. Şundan adaylığa engel olmaz. Bu yargılama en iyi şekilde, 'bir buçuk ay boyunca 100 kişinin ifadesini alacağım' diyor. İkinci celseyi ne zaman yapacak belli değil ama mayıs başında bu celse biteceğine göre ikinci celseyi diyelim ki haziran sonu temmuzda yaptı. Orada 400 kişi kim bilir kaç ay sürecek? Sonra delillerin tartışması, taleplerin toplanması, savunmalar, iddia makamından sorulması son sözler. Yani bunun 1 yıldan önce bitmeyeceği çok belli. Sonra Yargıtay aşaması var. Daha doğrusu İstinaf aşaması var. O normalde iki-iki buçuk yıl, zaten seçim geçer. Hadi o öne geldi Yargıtay aşaması var. Yargıtay üç yıl, dört yıl. Yani seçime kadar bu ceza kesinleşmez. O yüzden adaylığa engel değil."

Ekrem İmamoğlu'nun "diploma davası" üzerinden ceza alırsa Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı hatırlatılan Özel, şöyle devam etti:

"Esas mesele diploma. Bir idari kararla diplomayı iptal ettiler. Biz ilk önce Bölge İdare Mahkemesine başvurduk ve bu işlemin iptalini talep ettik. Reddettiler. Şimdi istinafta, istinaftan yürütmeyi durdurma talep ettik. Yürütmeyi durdurmayı reddetti. Esastan görecek. İstinaftan eğer kabul edilmezse başvurumuz Danıştay'a gidecek. Büyük ihtimalle adaylık sırasında Danıştay'a gitmiş olacak. Biz de yürütmenin durdurmasını isteyeceğiz. Danıştay'ın ilgili dairesi yürütmeyi durdurma verirse aday olur, vermezse aday olamaz. Yani esas risk ve ihtimal alanı burası. Buraya bakmak lazım."