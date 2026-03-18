İstanbul'da yoğun sis: Köprü gözden kayboldu
İstanbul yeni güne sisle uyandı. Yoğun sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü gözden kayboldu.
İstanbul'da bu sabah da sis etkili oluyor.
Sis daha çok Boğaz hattında etkisini gösteriyor.
Boğaz üzerinde oluşan doğa olayı, drone ile görüntülendi.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 11 derece olacak.
Hafif yağmur geçişlerinin beklendiği İstanbul'da önümüzdeki dört gün boyunca hafif yağmur beklentisi var
Pazar gününe kadar hava sıcaklığının 8 ila 13 derece arasında değişmesi bekleniyor.