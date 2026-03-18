MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda, "Mehmetçik" vurgusu yapıldı: Ölümden korkmaz hiç, şehadet sevdasıdır. O Türk milletinin dimdik duran iradesidir!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2026 10:27, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 10:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı.

"Her şey vatan için" denilen açıklamada, "Mehmetçik" vurgusu yapıldı.

"Ona Mehmetçik derler. Bir annenin dudaklarından dökülen dua, bir babanın göğsünde sakladığı gurur, bir çocuğun kalbinde büyüttüğü kahramandır o. Arkasında milyonların duası, önünde ise bin yıllık tarihin gölgesi vardır.

Kar, fırtına, boran. Onu asla durduramaz!

Kefeni bayrağıdır, yastığı koca bir taş, damarlarında fırtınalar koparan o asil kan!

Çanakkale'de sel olur, Sakarya'da şan.

Düşman namlusuna göğsünü geren, zalimin karşısında dimdik duran odur.

Ölümden korkmaz hiç, şehadet sevdasıdır.

O Türk milletinin dimdik duran iradesidir!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şehitlerimiz anıldı:

"Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızın nezdinde, vatanı için ölümü göze alarak savaşan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla.Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun."

