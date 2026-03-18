Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,47 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,58 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,01 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar, yüzde 18,07 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,47 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 43,74 ile veteriner harcamaları, yüzde 37,9 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Ocakta bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 1,14 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 1,6 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 13,28 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 10,54 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı.



