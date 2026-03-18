Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım

Açıklamada, KOOP Market'in gelişiminin yalnızca sayısal büyüklüklerle değil, kurduğu sistemin niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, şirketin klasik bir perakende zinciri olmanın ötesinde Türkiye'nin gıda arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yapı inşa ettiği ifade edildi. Yönetim Kurulu, KOOP Market'in üretimden lojistiğe ve perakendeye uzanan entegre yapısıyla, hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciye uygun fiyat sunan sürdürülebilir bir model ortaya koyduğunun altını çizdi.

5 Yılda Türkiye Çapında Güçlü Yayılım

2020 yılında faaliyete başlayan KOOP Market, kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaklaşık 4.500 satış noktasına ve 11 bin çalışan sayısına ulaşarak perakende sektöründe dikkat çekici bir ölçeğe erişti. 2025 yılı itibarıyla 66,4 milyar TL ciroya ulaşan şirketin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden biri olduğu ifade edildi.

11 Milyar TL'lik Yatırımla Kurulan Altyapı

Açıklamada, KOOP Market'in son 5 yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği belirtilerek; mağaza ağı, lojistik altyapı, bölgesel depolar, tedarik zinciri ve üretim entegrasyonu alanlarında yapılan yatırımlar sayesinde güçlü bir operasyonel yapı oluşturulduğu vurgulandı. Bu yatırımların, şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Zarar Değil, Yatırım Döneminde Olmanın Doğal Sonucu

2025 yılı finansal sonuçları kapsamında oluşan 4,7 milyar TL net zararın, kamuoyunda yanlış yorumlandığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı: "Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur." Yönetim Kurulu, bu zararın plansızlıktan değil; büyümenin finansman maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. KOOP Market'in yatırım sürecinin önemli ölçüde olgunlaşma aşamasına geldiği belirtilerek, şirketin artık ölçek ekonomisinin avantajlarını toplamaya başladığı ifade edildi. Bu kapsamda; 2026 yılında 100 milyar TL ciro hedefi ve yaklaşık 50 milyar TL piyasa değeri potansiyeli öne çıkarken, yalnızca 2,5 milyar TL öz sermaye ile 5 yıl gibi kısa bir sürede 4.500 satış noktasına ulaşılması önemli bir büyüme başarısı olarak değerlendirilirken, bu ölçekteki yatırımların sınırlı kuruluş sermayesi nedeniyle büyük ölçüde dış finansman ve borçlanma yoluyla karşılandığına dikkat çekildi. Piyasa koşullarında belirli vadeler ve maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bu finansman yapısının, yatırım döneminde finansman giderlerini artırdığı ve buna bağlı olarak geçici zarar oluşumunun kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ayrıca, büyüme stratejisinde daha fazla tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırma hedefinin kısa vadeli karlılığın önünde konumlandırılmasının, bu yatırımları elzem hale getirdiği vurgulandı. Yönetim Kurulu açıklamasında:" Bu ölçekte ve hızda büyüyen bir yapının yatırım döneminde finansman yükü nedeniyle geçici zarar yazması kaçınılmazdır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca 2026 yılının ilk ayları itibarıyla şirketin operasyonel karlılığa ulaştığı ve finansal yapının güçlenmeye başladığı belirtildi.

Bu Bir Market Değil, Entegre Gıda Ekosistemi

KOOP Market'in klasik bir perakende zinciri olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin güçlü üretici ağı sayesinde: 2025 yılında yaklaşık 1 milyon ton ürün ve 20 milyar TL tutarında doğrudan çiftçi alımı gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu modelin, üreticiden doğrudan tedarik ile aracı maliyetlerini düşürdüğü ve tüketiciye daha uygun fiyat sunduğu vurgulandı. KOOP Market'in ticari yaklaşımının farklı olduğuna dikkat çekilen açıklamada: "Amacımız maksimum kar değil; çiftçiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan ve gıda piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlayan bir model oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sektör Gerçekleri Göz Ardı Edilmemeli

2025 yılında yoğun rekabetten dolayı ve mali zorluklar nedeniyle sektörde birçok firmanın zarar açıkladığına dikkat çekilerek, KOOP Market'e yönelik tek taraflı değerlendirmelerin sektör dinamiklerini yansıtmadığı ifade edildi. Yönetim Kurulu açıklaması: "KOOP Market, kısa vadeli finansal tablolarla değil; Türkiye'nin gıda güvenliği, üretici refahı ve tüketici fiyat dengesi açısından değerlendirilmelidir. Bugün yapılan yatırımlar, yarının güçlü ve sürdürülebilir gıda sistemini inşa etmektedir." mesajıyla tamamlandı.



