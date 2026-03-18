DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Elektrikli araç şarj soket sayısı şubatta 40 bini aştı

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 40 bin 575'e çıktı. Tüketimde ilk sırayı 18 bin 150 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 8 bin 806 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 120 megavatsaatle İzmir izledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 14:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 14:28
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artışla 3 bin 73 megavata yükseldi.

Şubatta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 53 milyon 423 bin 951 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 58,7'sine denk gelen 31 milyon 358 bin 905 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 22 milyon 65 bin 45 kilovatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Rapora göre, tüketimde ilk sırayı 18 bin 150 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 8 bin 806 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 120 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı yaklaşık yüzde 2,2 artarak 40 bin 575'e çıktı. Soket sayısı, ocakta 39 bin 694 olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta AC şarj soket sayısı yüzde 2,2 artışla 23 bin 142'ye, DC şarj soket sayısı da yüzde 2,2 artarak 17 bin 433'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 22 bin 635, DC şarj soket sayısı ise 17 bin 59 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, ocakta 389 bin 134 olan elektrikli araç sayısı şubatta yüzde 2,5 artışla 399 bin 43'e ulaştı.


