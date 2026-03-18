Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda 4 yılda 135 milyar lira tasarruf

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile 4 yılda 135 milyar lira tasarruf sağlandı. Bakan Uraloğlu, "Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 14:50, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 14:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4'üncü yılını dolduran 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'na ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfta bulunan 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi. Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte toplam yükseklik 334 metreye ulaşıyor. Köprümüz, dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçti" dedi.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metreye ulaştığını söyledi.

Boğaz geçişi 6 dakikaya indi

Marmara Otoyol ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun, en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle, köprü ve otoyol en ileri teknolojiye sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandı. Çevreye zararlı karbon salımını da 313 bin ton azalttık."


