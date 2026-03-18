73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 475 şüpheli tutuklandı
Son 1 haftada polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 958 şüpheliden 475'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 15:22, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 16:21
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce 73 ilde son bir haftada "uyuşturucu satıcılarına" yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 958 zanlı yakalandı ve 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu ile 412 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 475'i tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.