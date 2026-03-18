Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!

Samsun'da 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi bir kadının, infazdan kurtulmak için sürekli çocuk dünyaya getirdiğinin tespit edilmesi üzerine yargı harekete geçti. Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçede, mevcut yasal düzenlemenin suçlular tarafından bir "zırh" olarak kullanıldığını belirterek, infaz erteleme hakkına acil sınırlama getirilmesini talep etti.

Haber Giriş : 18 Mart 2026 15:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 15:38
01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında, doğum yapmış ve çocuğu henüz 18 aylık olmayan kadınların hapis cezalarının infazı geçici olarak ertelenebiliyor. Ancak son yaşanan olaylar, bu düzenlemenin amacının dışına çıkarak kötüye kullanılabildiği yönünde tartışmaları gündeme taşıdı.

Samsun'da Dikkat Çeken Hırsızlık Vakası

Samsun'da evden hırsızlık suçundan yaklaşık 60 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 65 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 8 çocuk annesi Saniye G., 13 yaşındaki oğluyla birlikte karıştığı hırsızlık olayının ardından yakalanarak tutuklandı. Daha önce en küçük çocuğunun yaşı nedeniyle cezası ertelenen kadının yeniden suç işlemesi dikkat çekti.

Hakimden Bakanlığa İnfaz Düzenlemesi Başvurusu

Olayın ardından Saniye G.'yi tutuklayan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi, konuyu Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne taşıdı. Hakimin dilekçesinde, şüphelinin 1995 doğumlu olduğu, hakkında kesinleşmiş infaz bekleyen 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu ve bu cezaların infazından kurtulmak amacıyla kanundaki düzenlemeden yararlanmak için çok sayıda çocuk dünyaya getirdiği ifade edildi.

Suçla Mücadelede Zafiyet Uyarısı

Dilekçede ayrıca, somut olayda da görüldüğü üzere şüphelinin çocuklarını suçta kullandığına dikkat çekilerek, mevcut düzenlemede herhangi bir sınırlama bulunmamasının suç ve suçlulukla mücadelede zafiyet oluşturduğu vurgulandı. Hakim, bu durumun yalnızca cezadan kaçınma değil, aynı zamanda suça meyilli bireylerin yetişmesine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Kanun Maddesine Sınırlama Önerisi

Hakim tarafından yapılan başvuruda, söz konusu kanun maddesine sınırlama getirilmesi gerektiği ifade edilerek, Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı düzenlemelere benzer şekilde bu haktan yararlanmanın belirli bir sayıyla sınırlandırılması önerildi. Bu düzenlemenin, kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve cezaların caydırıcılığı açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Benzer Suç Kayıtları ve Serbest Kalma Süreçleri

Öte yandan, benzer olayların farklı illerde de yaşandığına işaret edildi. Samsun'da 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi Sibel Y. (34), hırsızlık suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasına rağmen yeniden suç işleyince 2025 yılında Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak çocuğunun 3,5 aylık olması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başkasının Bebeğini Üzerine Kaydetme Girişimi

Bursa'da ise hırsızlık suçundan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu A.'nın (30), 2023 yılında cezaevine girmemek için akrabasının yeni doğacak bebeğini kendi üzerine kaydettirmeye çalıştığı, bu girişimin polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığı belirlendi.

Uzmanlardan Risk ve Denetim Uyarıları

Uzmanlar ise infaz ertelemesi uygulamasının temel amacının çocukların korunması olduğunu ancak denetim ve sınırlama mekanizmalarının yetersiz kalması halinde hem toplum güvenliği hem de çocukların gelişimi açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtiyor.

Gözler Adalet Bakanlığı'na Çevrildi

Yaşanan gelişmeler, "çocuk nedeniyle infaz ertelemesi" uygulamasının yeniden ele alınması gerektiği yönündeki tartışmaları alevlendirirken, gözler Adalet Bakanlığı'nın atacağı adımlara çevrildi.

