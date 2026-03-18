Doktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen anne ve iki kızı gözaltında
Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettiği öne sürülen anne ile 2 kızı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:18, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 17:18
Serik Devlet Hastanesi Göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.
Arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı.
Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 3 hasta yakınını emniyete götürdü.