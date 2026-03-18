%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Anayasa Mahkemesi, ceza soruşturmalarında elde edilen genetik verilerin saklanmasını öngören kanun maddesini, "yeterli güvence içermediği" gerekçesiyle iptal etti. Genetik verileri "özel nitelikli kişisel veri" olarak tanımlayan yüksek mahkeme, bu bilgilerin kötüye kullanılma ve ayrımcılığa yol açma riskine dikkat çekerek, mevcut düzenlemenin kanunilik ve öngörülebilirlik şartlarını taşımadığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:37, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 17:42
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir suça ilişkin olarak elde edilen genetik inceleme sonuçlarının belirli şartlar altında saklanmasını öngören düzenlemenin, kişisel verilerin korunması hakkı adına yeterli güvenceleri içermediği gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İstanbul Anadolu 90. Asliye Ceza Mahkemesi, "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından açılan bir davada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5353 sayılı Kanun ile değiştirilen 80. maddesinin 2 numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek ve iptali için AYM'ye başvurdu.

İptal isteminde, düzenlemede bir suça ilişkin olarak elde edilen genetik inceleme sonuçlarının saklanmasına belli durumlarda imkan tanındığı ancak kişisel verilerin korunması adına yeterli güvenceleri içermediği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline, iptal hükmünün de 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, düzenlemenin, ceza soruşturması ya da kovuşturması sırasında elde edilen kişisel veri niteliğindeki genetik inceleme sonuçlarının saklanmasına belli durumlarda imkan tanıdığı, bunun kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi.

Anayasa'nın 13. ve 20. maddeleri uyarınca bir hakka sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği belirtilen kararda, ayrıca keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olması, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine de uygun olması gerektiği vurgulandı.

Genetik verilerin "özel nitelikli kişisel veriler" olduğu, kişiler üzerinde ortaya çıkaracağı sonuçların ağırlığı ve kişiler hakkında ayrımcı uygulamalara yol açma tehlikesinin bulunduğu aktarılan kararda, "Bu nedenle genetik veriler işlenirken kişisel verilerin korunmasına ilişkin güvencelerin daha katı uygulanması gerekir." hükmüne yer verildi.

Kararda, genetik verilerin suç fiillerinin açıklığa kavuşturulması ve suçun faillerinin tespiti adına saklanmasının öngörüldüğü ancak verilerin amacına uygun bir şekilde saklanması, sonraki soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmaması, kullanılacaksa bunun hangi şartlarda gerçekleşeceği hususlarında güvenceler içermediği bildirildi.

Saklanan genetik verilerin beraat, kovuşturmaya yer olmadığı kararları verilmesi halinde yok edileceğinin düzenlemede yer aldığı belirtilen kararda, bu kararların verilinceye kadarki sürede verilerin nasıl saklanacağı ile mahkumiyet, davanın reddi veya düşmesi gibi durumlarda verilerin nasıl silineceği hususlarında ise belirsizlik içerdiği anlatıldı.

Mevcut haliyle düzenlemenin, yeterli güvenceler ve temel ilkeler öngörülmeksizin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirdiği belirtilen kararda, kanunilik şartını sağlamadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

