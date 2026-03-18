Marka Yatırım Holding operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Marka Holding'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:46, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 18:33
Marka Yatırım Holding operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Holding'e operasyon düzenlenmişti. Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sabah İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonda Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklandı.

Şüphelilerden Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

