Irak petrolü Ceyhan üzerinden dünya piyasasında
Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka, küresel enerji arzında endişeleri artırırken, Irak petrolü Adana'nın Ceyhan ilçesinden yeniden dünyaya dağıtılmaya başlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 18:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 18:33
Irak hükümeti, Kerkük petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün, Kuzey Irak Kürt Yönetimi (IKBY) üzerinden Türkiye'ye taşınarak Ceyhan'a sevkiyatını yeniden başlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu an itibariyle akış başladı. Günlük yaklaşık 170 bin ila 250 bin varillik bir akış olacak" açıklamasını yapmıştı.