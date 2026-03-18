Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 20:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 22:01
Uzman Çavuş Kazım Yiğit yönetimindeki 16 MDK 21 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 16'ncı kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Mehmet Yıldız kurtarılamadı.