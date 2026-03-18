Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 111'inci yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın üzerinden tam 111 sene geçti. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun, tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılında, kara toprağı al kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağımız o serdengeçtileri merhum Mehmet Akif'in şu muhteşem mısralarıyla bugün bir kez daha selamlamak istiyorum. 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

Merhum Akif, İstiklal Marşı'mızda 'Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı' diyerek, milletimizin neredeyse her ferdinin şehit ahfadı, şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor. Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Şehit ahfadı olan aziz milletimizin nazarında, cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir ve dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin, varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dedir, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir.

"Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir"



Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Sayısı azalmakla birlikte zaman zaman karşılaştığımız şiddet sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz, bundan sonra da ödün vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını, Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz."