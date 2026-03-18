1,2 milyonluk vurgun: Altınları paylaşıp eğlendiler

Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerin çaldıkları altınları aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlenmeleri güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 23:24, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 23:26
Yazdır
Olay, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Onurcan D. ile Yusuf T. otomobille gezdikleri sırada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Araç camını kıran şüpheliler, torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalıp kayıplara karıştı.

Şüphelilerin, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendikleri anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınları çalınan Ali C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Polis, hırsızlık olaylarının ardından sürekli şehir dışına çıktıkları belirlenen şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak sokak aranan şüphelilerin bulunduğu aracı fark eden polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan zanlılar, trafikte sıkışınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Yusuf T. ile Onurcan D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettikleri, mağdurların zararını karşılayacaklarını söyledikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

