Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin'in de aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi, Şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, 19 Mart Perşembe gününün Ramazan'ın son günü olarak kabul edildiğini açıklarken, bu yıl İslam dünyasında tarih birliği sağlanması dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2026 23:50, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 00:01
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde Ramazan Bayramı'nın başlangıç tarihi bugün itibarıyla netleşti. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in de aralarında bulunduğu birçok ülke, şevval ayı hilalinin görülmemesi üzerine bayramın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin değerlendirmesi sonucunda 19 Mart Perşembe gününün Ramazan ayının son günü olarak kabul edildiği, 20 Mart Cuma gününün ise bayramın ilk günü olacağı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı SPA da kararı kamuoyuna duyurdu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Benzer şekilde Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de hilalin tespit edilememesi nedeniyle bayramın cuma günü başlayacağını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divanı da aynı doğrultuda karar alındığını duyurdu.

Filistin'de Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Yemen'de ise Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı bayramın başlangıç tarihini 20 Mart olarak ilan etti.

Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da resmi açıklamalarla aynı tarihi işaret etti.

ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Hilal gözlemine dayalı takvim uygulamaları nedeniyle İslam dünyasında bayram başlangıçları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilirken, bu yıl birçok ülkenin ortak tarihte birleşmesi dikkat çekti.

