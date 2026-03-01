19 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 00:04
YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının iftar programına katılacak.

(Erzurum/14.15/15.00/15.45/16.30/17.30/18.00/18.32)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara belediye başkanlıkları ile bu ilçelerin esnafına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Trabzon/11.00-18.37)

2- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla zirve toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/23.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası; Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/Konya/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında; Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene, VakıfBank ise yine İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Bolu/16.00)

6- Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

